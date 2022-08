Siria: truppe americane ferite in attacchi missilistici (Di giovedì 25 agosto 2022) Cresce la tensione in Siria. Nelle ultime ore si sono verificati due attacchi missilistici contro basi che ospitano le truppe americane situate nel nord-est della Siria. Nessun gruppo militante ha ancora rivendicato la responsabilità degli attacchi. Tuttavia, gli attacchi giungono il giorno dopo che le forze statunitensi hanno lanciato attacchi aerei contro infrastrutture in Siria Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) Cresce la tensione in. Nelle ultime ore si sono verificati duecontro basi che ospitano lesituate nel nord-est della. Nessun gruppo militante ha ancora rivendicato la responsabilità degli. Tuttavia, gligiungono il giorno dopo che le forze statunitensi hanno lanciatoaerei contro infrastrutture in

