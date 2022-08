Si perde nei boschi di Ischia, notte di paura per una 71enne (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – notte di paura ad Ischia dove ieri sera una 71enne si è persa all’imbrunire nei boschi ed è stata ritrovata dopo diverse ore dai soccorritori. La donna, di origine tedesche ma sposata con un ischitano, era uscita per una passeggiata ma ad un certo punto ha perso l’orientamento e non è più riuscita a tornare a casa a causa del buio. I familiari, non vedendola ritornare, hanno dato l’allarme facendo scattare le ricerche condotte dai carabinieri che inizialmente l’avevano localizzata; poco dopo però il telefono della donna si spegneva rendendo difficile rintracciarla. Le ricerche, a cui hanno partecipati anche con la collaborazione della stazione Carabinieri Forestale di Casamicciola, della Protezione Civile di Ischia e di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –diaddove ieri sera unasi è persa all’imbrunire neied è stata ritrovata dopo diverse ore dai soccorritori. La donna, di origine tedesche ma sposata con un ischitano, era uscita per una passeggiata ma ad un certo punto ha perso l’orientamento e non è più riuscita a tornare a casa a causa del buio. I familiari, non vedendola ritornare, hanno dato l’allarme facendo scattare le ricerche condotte dai carabinieri che inizialmente l’avevano localizzata; poco dopo però il telefono della donna si spegneva rendendo difficile rintracciarla. Le ricerche, a cui hanno partecipati anche con la collaborazione della stazione Carabinieri Forestale di Casamicciola, della Protezione Civile die di ...

