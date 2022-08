TuttoAndroid : Samsung aggiorna Watch5 e allarga Android 13, ma ci sono novità anche per OnePlus e POCO #android #android12… - Tech2020G : Samsung Gallery si aggiorna con una importante novità - DarioMassi : #Samsung Internet si aggiorna in beta: arriva finalmente la sincronizzazione con #Chrome desktop - infoitscienza : Sorpresa! Samsung aggiorna i Galaxy S7 e Galaxy S8 - Tech2020G : Samsung aggiorna Galaxy S7/S8 e Note 8!! -

L'aggiornamento in questione è riferito alla versione 2.2.11.22081151 dell'app Galaxy Wearable , la quale proporrà le nuove watchface anche sugli smartwatchdello scorso anno. Andiamo a ...... per fare ciò, basta scaricare un' estensione su Chrome , chiamata proprioInternet , che si occuperà della sincronizzazione dei segnalibri dopo aver effettuato l'accesso con il proprio ...Samsung ha annunciato la nuova serie di SSD 990 PRO in capacità fino a 2TB, con un modello da 4TB previsto per il prossimo anno. L'SSD si spinge oltre le prestazioni del 980 PRO sfruttando appieno l'i ...A quanto pare i possessori dei nuovi smartwatch di Samsung, i Galaxy Watch 5 ... ma conviene quantomeno accertarsi che sia aggiornata all'ultima versione). Basta poi aprire l'app sullo smartwatch e ...