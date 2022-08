Pazza idea Suzuki: Axel Bassani in MotoGP (Di giovedì 25 agosto 2022) Axel Bassani potrebbe salire su una MotoGP a Misano, precisamente, su una Suzuki. L’indiscrezione bomba arriva da GPOne, il quale ha scoperto che la casa di Hamamatsu aveva contattato Danilo Petrucci come sostituto di Joan Mir. Ma il ternano non è disponibile, quindi via libera per il bellunese, attualmente in Superbike con il team Motocorsa. Al GP d’Austria, Mir è caduto pesantemente riportando la frattura alla caviglia destra con lesione dei legamenti. Dovrà stare a riposo per almeno 15 giorni, saltando il GP di San Marino. Ed è in forse anche per Aragon. MotoGP, GP Misano: Axel Bassani debutta con Suzuki? Ma com’è uscito il nome del “Bocia”? Con l’infortunio di Mir, la scelta logica per la Suzuki era Sylvain Guintoli, che è il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022)potrebbe salire su unaa Misano, precisamente, su una. L’indiscrezione bomba arriva da GPOne, il quale ha scoperto che la casa di Hamamatsu aveva contattato Danilo Petrucci come sostituto di Joan Mir. Ma il ternano non è disponibile, quindi via libera per il bellunese, attualmente in Superbike con il team Motocorsa. Al GP d’Austria, Mir è caduto pesantemente riportando la frattura alla caviglia destra con lesione dei legamenti. Dovrà stare a riposo per almeno 15 giorni, saltando il GP di San Marino. Ed è in forse anche per Aragon., GP Misano:debutta con? Ma com’è uscito il nome del “Bocia”? Con l’infortunio di Mir, la scelta logica per laera Sylvain Guintoli, che è il ...

