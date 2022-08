Partecipate Roma, l’ubiquità del dirigente Atac che si occupa della sicurezza del servizio: nominato anche manager di Cotral (Di giovedì 25 agosto 2022) L’attuale direttore d’esercizio delle linee metro, tram e filobus dell’Atac di Roma Capitale ha un incarico anche come dirigente del servizio integrazione ferroviaria della Cotral, società in-house della Regione Lazio concessionaria del servizio di trasporto pubblico extraurbano. Un doppio ruolo in due aziende, con identico core business, per Giovanni Battista Nicastro. Il codice etico della municipalizzata capitolina vieta “tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società”, direttiva rivolta in particolare a “dirigenti e quadri”, sottolinea Atac. Il regolamento della Cotral è ancora più specifico. Per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) L’attuale direttore d’esercizio delle linee metro, tram e filobus dell’diCapitale ha un incaricocomedelintegrazione ferroviaria, società in-houseRegione Lazio concessionaria deldi trasporto pubblico extraurbano. Un doppio ruolo in due aziende, con identico core business, per Giovanni Battista Nicastro. Il codice eticomunicipalizzata capitolina vieta “tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessiSocietà”, direttiva rivolta in particolare a “dirigenti e quadri”, sottolinea. Il regolamentoè ancora più specifico. Per i ...

