LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: capolavoro di Jay Vine tra pioggia e nebbia! Evenepoel e Mas staccano gli altri big di classifica (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica DELLA Vuelta A Espana 17.22 Rudy Molard è passato a 5’06” dal vincitore. Non è andato lontano dal mantenere una Maglia Rossa che va sulle spalle del giovane belga, grandissimo protagonista di giornata! 17.21 REMCO Evenepoel È LA NUOVA MAGLIA ROSSA! 17.20 Abbiamo i distacchi ufficiali, ecco la top10: 1 Vine Jay Alpecin-Deceuninck 4:38:00 2 Evenepoel Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:15 3 MAS Enric Movistar Team 0:16 4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:55 5 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 1:37 6 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 1:37 7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:37 8 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 1:37 9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1:37 10 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:37 17.18 Per ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA17.22 Rudy Molard è passato a 5’06” dal vincitore. Non è andato lontano dal mantenere una Maglia Rossa che va sulle spalle del giovane belga, grandissimo protagonista di giornata! 17.21 REMCOÈ LA NUOVA MAGLIA ROSSA! 17.20 Abbiamo i distacchi ufficiali, ecco la top10: 1Jay Alpecin-Deceuninck 4:38:00 2Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:15 3 MAS Enric Movistar Team 0:16 4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:55 5 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 1:37 6 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 1:37 7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:37 8 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 1:37 9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1:37 10 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:37 17.18 Per ...

