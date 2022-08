Kevin muore tre giorni prima di compiere 18 anni Fatale un bruttissimo incidente

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tragedia sulla strada.Carraro è morto a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, in un terribilestradale. Il giovane aveva trascorso una bella serata insieme ai suoi amici all’interno di un bar e stava per tornare a casa, quando è stato improvvisamente centrato in pieno da un’auto. Il fatto è avvenuto sotto lo sguardo degli altri suoi amici, che erano stati con lui. Purtroppo il decesso di, che aveva 17e che sarebbe diventato maggiorenne il 28 agosto, è avvenuto sul colpo. La macchina in questione ha investitoCarraro, che è morto in pochissimi secondi. Sia la vittima a bordo della bicicletta che il mezzo che lo ha centrato andavano nella stessa direzione, quindi bisognerà capire come mai sia stato tamponato. Ad agosto la provincia di Treviso è stata colpita ...