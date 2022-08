Il Financial Times: E’ in corso la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008 (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli hedge fund internazionali stanno facendo la piu’ grande scommessa contro il debito pubblico italiano dal 2008, anno della grande crisi finanziaria. Lo afferma il ‘Financial Times’ in un articolo che apre il suo sito internet. La grande posizione ribassista che sarebbe in atto sarebbe causata dalle crescenti preoccupazioni per le turbolenze politiche a Roma e la dipendenza del Paese dalle importazioni di gas russe. Il valore totale delle obbligazioni italiane per scommettere su un calo dei prezzi ha raggiunto il livello piu’ alto da gennaio 2008 in questo mese, aggiunge il quotidiano finanziario, a un totale di oltre 39 miliardi di euro, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence. La corsa ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli hedge fund internazionali stanno facendo la piu’ilpubblicodal, anno dellacrisi finanziaria. Lo afferma il ‘’ in un articolo che apre il suo sito internet. Laposizione ribassista che sarebbe in atto sarebbe causata dalle crescenti preoccupazioni per le turbolenze politiche a Roma e la dipendenza del Paese dalle importazioni di gas russe. Il valore totale delle obbligazioni italiane per scommettere su un calo dei prezzi ha raggiunto il livello piu’ alto da gennaioin questo mese, aggiunge il quotidiano finanziario, a un totale di oltre 39 miliardi di euro, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence. La corsa ...

