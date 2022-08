TGCOM

Appena pochi mesi fa era stato arrestato per violenza domestica, percosse e tentato strangolamento nei confronti della ...Steven Soderbergh Titolo Originale Kimi Nazione U. S. A. Anno Produzione 2021 Genere Thriller Durata 89' Interpreti Zoë Kravitz Byron Bowers Rita Wilson Derek Del Gaudio Jaime CamilSceneggiatura David Koepp Fotografia Steven Soderbergh Montaggio Steven Soderbergh Scenografia Philip Messina Costumi Ellen Mirojnick Musiche Cliff Martinez TRAMA Angela Childs non esce ... Devin Ratray, attore di "Mamma ho perso l'aereo", indagato per stupro Ancora guai giudiziari per Devin Ratray, l'attore 45enne che in "Mamma ho perso l'aereo" ha interpretato il fratello maggiore di Macaulay Culkin. A dicembre era già stato arrestato per violenza domest ...