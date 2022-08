Caceres approda in MLS: firmerà con i Los Angeles Galaxy (Di giovedì 25 agosto 2022) Martin Caceres vola negli Stati Uniti, destinazione Los Angeles: l’uruguaiano ex Juve e Lazio giocherà con i Galaxy Nuova avventura per l’ex difensore di Juventus, Lazio, Fiorentina e Cagliari Martin Caceres. El Pelado, infatti, nella notte italiana è arrivato a Los Angeles dove ha firmato il suo nuovo contratto con i Los Angeles Galaxy. Martín is a ? ???The #LAGalaxy sign Uruguayan National Team defender Martín Cáceres.? https://t.co/ikkJAkw4CA pic.twitter.com/M93Z4yKjGX— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 24, 2022 IL COMUNICATO – «I LA Galaxy hanno annunciato oggi che il club ha ingaggiato il difensore della nazionale uruguaiana Martín Cáceres fino alla fine della stagione regolare della MLS 2022 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Martinvola negli Stati Uniti, destinazione Los: l’uruguaiano ex Juve e Lazio giocherà con iNuova avventura per l’ex difensore di Juventus, Lazio, Fiorentina e Cagliari Martin. El Pelado, infatti, nella notte italiana è arrivato a Losdove ha firmato il suo nuovo contratto con i Los. Martín is a ? ???The #LAsign Uruguayan National Team defender Martín Cáceres.? https://t.co/ikkJAkw4CA pic.twitter.com/M93Z4yKjGX— LA(@LA) August 24, 2022 IL COMUNICATO – «I LAhanno annunciato oggi che il club ha ingaggiato il difensore della nazionale uruguaiana Martín Cáceres fino alla fine della stagione regolare della MLS 2022 ...

