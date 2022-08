Al via "La Piazza" 2022: le anticipazioni su La7 Il direttore Perrino presenta temi, ospiti e dibattiti (Di giovedì 25 agosto 2022) Ospite di Marco Pittaluga, ha presentato il programma della V° edizione de La Piazza, annuale kermesse organizzata a Ceglie Messapica (Br), in programma il 26, 27 e 28 agosto, con la presenza di tutti i leader di partito Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 25 agosto 2022) Ospite di Marco Pittaluga, hato il programma della V° edizione de La, annuale kermesse organizzata a Ceglie Messapica (Br), in programma il 26, 27 e 28 agosto, con la presenza di tutti i leader di partito Segui su affaritaliani.it

reteimprese : #Cesanoboscone #Tende #Tendaggi ultimi pezzi - prezzo speciale !!! prezzo: ? 35 - prezzo scontato: ? 25 completo le… - UnaTelaBianca : @tw_whatsapp @stefania_mileto Vieni a Milano all'Iper di Piazza Portello. O all'Esselunga di Via Vigliani. Dai che… - salvaramu : @LuigiBrugnaro Prima di pensare all’Italia pensi a rendere più sicura Mestre in via cappuccina e via Piave. Oppure… - CorriereLucano : Nino #Frassica e i Los Plaggers ospiti di Percorsi Culturali Italiani a Montalbano Jonico. L’appuntamento è per mar… - OreficeMimmo : @el__cantero @arekmilik9 Sbaglierò, ma credo che l'attacco ad ADL da parte di molti tifosi ha dato l'alibi a quei c… -