Accoglienza da re | Umtiti si commuove

Eurosport_IT : Super accoglienza a Lecce per Umtiti ?????? #SerieA | #Lecce | #Umtiti - Sammyj48664960 : RT @PierpaV: L’arrivo a #Lecce di Samuel #Umtiti. Tantissimi tifosi ad aspettare il campione del mondo, visibilmente commosso dall’accoglie… - FantaStrego : Umtiti (campione del mondo) che piange per l'accoglienza dei tifosi del Lecce è una cosa che ti riconcilia col calcio - GianlucaLupo1 : RT @PierpaV: L’arrivo a #Lecce di Samuel #Umtiti. Tantissimi tifosi ad aspettare il campione del mondo, visibilmente commosso dall’accoglie… - Andrea04091989 : RT @LecceCalcio: Umtiti: “Orgoglioso di essere qui. Sono colpito dall’accoglienza dei tifosi del Lecce” - -

Il grande colpo di mercato del Lecce si commuove al suo arrivo in Salento. Ecco i primi cori dei tifosi per SamuelIl grande colpo di mercato del Lecce si commuove al suo arrivo in Salento. Ecco i primi cori dei tifosi per SamuelGrandissimo entusiasmo tra i tifosi del Lecce per l'approdo in Puglia dell'ormai ex calciatore del Barcellona, Samuel Umtiti.In più di cento all’aeroporto di Brindisi per accogliere il neo acquisto del Lecce. Lui canta e balla assieme alla gente e poi scoppia a piangere senza riuscire a parlare davanti alle telecamere ...