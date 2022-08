Vincenzo Pepe, a Napoli la Lega candida il professore indagato per truffa allo Stato sui fondi alle imprese (e maxi-evasione fiscale) (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è un’indagine per evasione fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato a carico di Vincenzo Pepe, il professore-filosofo di Agropoli che la Lega candida al numero due del listino plurinominale Campania 1-Napoli del Senato, dietro l’onorevole uscente Pina Castiello. Nel marzo 2020 la Procura di Vallo della Lucania (Salerno) guidata da Antonio Ricci eseguì un sequestro preventivo di circa un milione e 800mila euro nei confronti di cinque indagati tra cui Pepe (difeso dall’avvocato Michele Sarno), all’epoca presidente della Fondazione Gian Battista Vico di Vatolla e attualmente presidente del movimento ecologista FareAmbiente. Un provvedimento firmato dal gip Sergio Marotta, poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è un’indagine peraggravata ai danni delloa carico di, il-filosofo di Agropoli che laal numero due del listino plurinominale Campania 1-del Senato, dietro l’onorevole uscente Pina Castiello. Nel marzo 2020 la Procura di Vdella Lucania (Salerno) guidata da Antonio Ricci eseguì un sequestro preventivo di circa un milione e 800mila euro nei confronti di cinque indagati tra cui(difeso dall’avvocato Michele Sarno), all’epoca presidente della Fondazione Gian Battista Vico di Vatolla e attualmente presidente del movimento ecologista FareAmbiente. Un provvedimento firmato dal gip Sergio Marotta, poi ...

