Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Mastella dà il numero | “Io unico leader che risponde”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Noi siamo un partito a chilometro zero e voglio fare una cosa che non fa nessuno, nessunpoliticoal telefono, io rispondo direttamente e questo è il mio: 335.5930411“. Così Clemente, sindaco di Benevento edi Noi di Centro Europeisti, che alla presentazione dei candidati della sua formazione politica alledel prossimo 25 settembre ha portato un cartello con su scritto il suodi telefono personale. “Chiunque in Campania, in Italia, ovunque, può chiamarmi e io rispondo, per esigenze – ha chiarito però– che riguardano i problemi di natura elettorale, programmi elettorali o fatti che possono riguardare attività di natura politica. Nessunin Italia dà il suo ...