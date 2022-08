Spalletti: “Qualcuno non è ancora in condizione” poi il commento su Raspadori, Simeone e Ndombele (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli quest’oggi ha disputato un’amichevole contro la Juve Stabia per volere del proprio tecnico Luciano Spalletti. La partita aveva come fine principale quello di mettere minuti nelle gambe dei nuovi acquisti e di tutti colori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio. La cornice di pubblico era quella delle grandi occasioni: il Maradona ha risposto presente all’invito della società dimostrando che in città è tornato l’entusiasmo. In particolare, al termine della partita, ai microfoni della radio ufficiale del club, è intervenuto proprio Spalletti, di seguito le sue parole: SpallettiSui tifosi: “Si è una cosa straordinaria, come abbiamo già commentato prima di entrare in campo. Evidenzia l’amore e la passione dei napoletani per questi colori. Ci trasferiscono tutto quello che è possibile da tifoso, adesso ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli quest’oggi ha disputato un’amichevole contro la Juve Stabia per volere del proprio tecnico Luciano. La partita aveva come fine principale quello di mettere minuti nelle gambe dei nuovi acquisti e di tutti colori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio. La cornice di pubblico era quella delle grandi occasioni: il Maradona ha risposto presente all’invito della società dimostrando che in città è tornato l’entusiasmo. In particolare, al termine della partita, ai microfoni della radio ufficiale del club, è intervenuto proprio, di seguito le sue parole:Sui tifosi: “Si è una cosa straordinaria, come abbiamo già commentato prima di entrare in campo. Evidenzia l’amore e la passione dei napoletani per questi colori. Ci trasferiscono tutto quello che è possibile da tifoso, adesso ...

