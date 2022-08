“Soldi francesi | petrolio russo | sangue ucraino” Un’inchiesta di Global Witness e Le Monde svela | “Total rifornisce i jet russi”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo l’inchiesta intitolata “”, condotta dacon il quotidiano parigino Le, il gruppo petrolifero franceseEnergies contribuisce a rifornire di carburante i jet militariche bombardano l’Ucraina. Ilutilizzato per raffinare il kerosene proviene dal giacimento siberiano di Termokarstovoïe gestito da Terneftgaz, partecipata al 49% dae al 51% dalla russa Novatek, in cuiha, di nuovo, una partecipazione del 20%. A differenza di altre compagnie, come la britannica British Petroleum,non ha sinora ceduto i suoi asset ...

