Rita Dalla Chiesa: “Non sono una paracadutata. Mara Carfagna e Mariastella Gelmini hanno dato un dolore a Berlusconi. Io non lo farei mai” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Smentisce di aver rinunciato al Grande Fratello Vip per candidarsi in Puglia con Forza Italia. In un’intervista al Quotidiano Nazionale, Rita Dalla Chiesa parla dell’amicizia con Alfonso Signorini e aggiunge: “Me lo aveva già chiesto l’anno scorso. Ma sa una cosa? Soffro di claustrofobia”. Poi racconta ‘la chiamata’ di Silvio Berlusconi: “La proposta è arrivata a Ferragosto, non me l’aspettavo proprio. Mi hanno mandato dei messaggi Licia Ronzulli e Antonio Tajani. Poi mi ha chiamata il Presidente e non ho potuto dirgli di no. E non voglio sentir dire che sono una paracadutata, la Puglia è una terra che frequento e amo da sempre, ho lavorato per tre anni a Tele e Radio Norba. I miei genitori si sono conosciuti nella caserma dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Smentisce di aver rinunciato al Grande Fratello Vip per candidarsi in Puglia con Forza Italia. In un’intervista al Quotidiano Nazionale,parla dell’amicizia con Alfonso Signorini e aggiunge: “Me lo aveva già chiesto l’anno scorso. Ma sa una cosa? Soffro di claustrofobia”. Poi racconta ‘la chiamata’ di Silvio: “La proposta è arrivata a Ferragosto, non me l’aspettavo proprio. Mimandei messaggi Licia Ronzulli e Antonio Tajani. Poi mi ha chiamata il Presidente e non ho potuto dirgli di no. E non voglio sentir dire cheuna, la Puglia è una terra che frequento e amo da sempre, ho lavorato per tre anni a Tele e Radio Norba. I miei genitori siconosciuti nella caserma dei ...

