Ric Flair: "Triple H non punterà sui part-timer, vuole costruire le nuove star"

Ric Flair di recente ha dato addio al wrestling, ma non sarebbe strano se dovessimo rivederlo in WWE. Perché ora c'è Triple H al ponte di comando e proprio del nuovo direttore del team creativo ha avuto parole d'elogio nel suo podcast, soprattutto per la sua direzione nella gestione dei wrestler.

Le parole di Ric Flair

"Triple H guarda all'intero quadro in maniera totalmente differente da come le altre persone fanno. Più di quanto altre persone facciano. Non gli vanno a genio i part-timer. Questo è quanto posso accertare. Lui è uno che lavora tutti i giorni dal primo giorno in cui mette piede in un ufficio. Vuole che gli atleti facciano lo stesso. Penso che la direzione sia quella di lavorare su ragazzi e ragazze che possano lavorare spesso."

