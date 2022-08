“Quando l’ha uccisa era al telefono con me”. Omicidio Alessandra Matteuzzi, parla la sorella di lui (Di mercoledì 24 agosto 2022) È stato Giovanni Padovani ad uccidere Alessandra Matteuzzi. Si tratta dell’ennesimo femminicidio: la 56enne è stata aggredita e quindi ammazzata di botte a Bologna. Il giovane, 27 anni, era il suo ex compagno ed emergono particolari inquietanti sugli istanti del delitto. Sembra infatti che l’ex calciatore fosse al telefono con la sorella mentre colpiva a morte la Metteuzzi. Ed è lei stessa a raccontare quei tragici istanti: “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto”. Continua la donna: “Io ero al telefono, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri. Alla fine l’ha massacrata di botte”. Al Tgr Rai Emilia Romagna, la donna in lacrime ha poi continuato: “C’era stata una denuncia e anche delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) È stato Giovanni Padovani ad uccidere. Si tratta dell’ennesimo femminicidio: la 56enne è stata aggredita e quindi ammazzata di botte a Bologna. Il giovane, 27 anni, era il suo ex compagno ed emergono particolari inquietanti sugli istanti del delitto. Sembra infatti che l’ex calciatore fosse alcon lamentre colpiva a morte la Metteuzzi. Ed è lei stessa a raccontare quei tragici istanti: “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto”. Continua la donna: “Io ero al, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri. Alla finemassacrata di botte”. Al Tgr Rai Emilia Romagna, la donna in lacrime ha poi continuato: “C’era stata una denuncia e anche delle ...

PagellaPolitica : Il leader di @Azione_it @CarloCalenda ha ragione quando scrive che l’Italia è l’unico Paese membro del G7 che non u… - GiovaQuez : 'Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste, l'Italia non è mai stata forte quando ha d… - lucianonobili : “Protezionismo e isolazionismo con coincidono col nostro interesse nazionale. Dalle illusioni autarchiche del secol… - caldaiano : RT @gianlucarossitv: La Juve che ha vinto con CR7vorrebbe i vecchi Dzeko o Suarez, Conte vincente che vuole rivincere subito cerca over 30,… - perrero_s : @Vane_Sardegna @nico_r2022 Io sono nel limbo... la bacchetta magica l'ha ritrovata. Ogni giorno il primo ed ultimo… -