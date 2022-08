Pubblicata una nuova mappa dell'acqua su Marte (Di mercoledì 24 agosto 2022) La mappa mostra i giacimenti minerari in tutto il pianeta ed è stata meticolosamente creata nell'ultimo decennio utilizzando i dati del Mars Express Observatoire pour la Mineralogie dell'ESA, dello strumento l'Eau, les Glaces et l'Activité (OMEGA) e del Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lamostra i giacimenti minerari in tutto il pianeta ed è stata meticolosamente creata nell'ultimo decennio utilizzando i dati del Mars Express Observatoire pour la Mineralogie'ESA,o strumento l'Eau, les Glaces et l'Activité (OMEGA) e del Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) del Mars Reconnaissance Orbitera NASA.

LuciaLibri : “La verità della vita” è una lettera di Lev Tolstoj - fin qui inedita in Italia e ora pubblicata da @CastelvecchiEd… - brunopollacci : Questa è “Luana, la Modella”, una mia opera a china del 1984,ritratto di una mia ex modella.Ricordando la sua belle… - Alberto97454268 : RT @Gianl1974: 1/8 Guardian: l'obiettivo di Putin non è solo neutralizzare il regime a Kiev, ma mostrare l'impotenza della NATO Il giornali… - bielorussi : RT @Gianl1974: 1/8 Guardian: l'obiettivo di Putin non è solo neutralizzare il regime a Kiev, ma mostrare l'impotenza della NATO Il giornali… - ANSA_Salute : I bambini in età prescolare con un vocabolario più ampio, oltre che con buona capacità di attenzione, ottengono ris… -