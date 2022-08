Poste | beffa per chi ha sottoscritto buoni fruttiferi nel 2022

Calcio Lecce

...Regione e preparano un'altra mobilitazione Non solo il disagio di essersi visti respinti alle... ANLC, ENAL, ANUU, CPA e Italcacaccia spiegano questa ennesima: 'Non c'è pace per i ...... una ipotesi che, comunque, va verificata e avallata dalle immagini delle telecamerein ...di cui non si sentiva proprio il bisogno e che sa tanto di inutile provocazione se non di. Firmata ... Il Lecce e due sconfitte dal sapore di beffa. E questo è l'aspetto più positivo Per chi ha sottoscritto i buoni fruttiferi nel corso di questo 2022 potrebbe essere ora di rivedere quanto investito ...Clamorosa beffa in vista in casa Juve, con la Roma pronta all'affondo per un big in forte orbita bianconera: colpaccio last minute in vista per Mourinho.