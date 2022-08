Pochi gol in Serie A, Toni: «Manca la condizione e vengono fischiati meno rigori» (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex bomber italiano Luca Toni ha analizzato le cause dei Pochi gol segnati nelle prime due giornate di Serie A Luca Toni, ex bomber italiano campione del Mondo nel 2006, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha provato ad analizzare le cause dei Pochi gol segnati nelle prime due giornate di Serie A. CAUSE – «Perché gli arbitri danno meno rigori, poi bisogna aspettare che vadano tutti in forma. Calcio d’agosto? Sì, ma anche calcio conta perché ci sono i punti in palio. Bisogna svegliarsi subito per- ché i punti d’agosto valgono come quelli di settembre». PARTENZA ANTICIPATA – «La preparazione conta, bisogna vedere i carichi di lavoro, programmati per esigenza. Servono due o tre gare di assestamento». CALENDARIO FITTO – «Non credo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex bomber italiano Lucaha analizzato le cause deigol segnati nelle prime due giornate diA Luca, ex bomber italiano campione del Mondo nel 2006, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha provato ad analizzare le cause deigol segnati nelle prime due giornate diA. CAUSE – «Perché gli arbitri danno, poi bisogna aspettare che vadano tutti in forma. Calcio d’agosto? Sì, ma anche calcio conta perché ci sono i punti in palio. Bisogna svegliarsi subito per- ché i punti d’agosto valgono come quelli di settembre». PARTENZA ANTICIPATA – «La preparazione conta, bisogna vedere i carichi di lavoro, programmati per esigenza. Servono due o tre gare di assestamento». CALENDARIO FITTO – «Non credo ...

