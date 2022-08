Quattroruote

...FanBoost verranno riproposti con la Gen3 e ancora se vi sarà effettivamente l'annunciato pit -... Su tutti spicca il caso- Renault , che si vociferava avesse sviluppato un motore con un'...Impensabile non includere laLeaf tra le auto elettriche usate da consigliare. Si tratta di ... Suv innovativo Toyotadiesel, esclusivo ibrido. E finalmente fermento in Italia ALTRE ... Nissan, stop alla produzione di motori endotermici in Inghilterra e negli Usa - Quattroruote.it I giapponesi procedono con la riconversione degli impianti per focalizzarsi sull'elettrico: i propulsori erano destinati alla Renault, all'Infiniti e alla Mercedes ...Nissan said it would stop production of cylinder heads for French car maker Renault at its plant in Sunderland, northern England, from early 2024, adding it did not expect this move to result in job ...