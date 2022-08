OfficialSSLazio : ???????????????????? ?? ? Prima lo svantaggio, poi la rimonta confezionata dal gol nel finale di Immobile: la Lazio vince al d… - LALAZIOMIA : Lazio, super Immobile: gol da record con il copyright - cmdotcom : #Lazio, #Immobile e le critiche: 'Quando smetterò tutti capiranno. La lite con #Inzaghi...' - siummico_sium : chi dice a sciro de ghing che in 20 di carriera ha vinto 0 titoli europei mentre abraham in 2 anni ha vinto trofei… - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile e le critiche: 'Quando smetterò tutti capiranno. La lite con Inzaghi...' -

Così il bomber dellaCiroin una intervista a DAZN, per la sezione Heroes, rilascaiata Marco Parolo a lungo compagno di squadra del giocatore biancoceleste che parla anche del suo ...Immagino il gol già durante l'azione, so già come potrebbe finire" Db Torino 20/08/2022 - campionato di calcio serie A / Torino -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Ciro...La previsione dell’attaccante biancoceleste Il bomber nonché capitano della Lazio Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista a Dazn, ai microfoni del suo ex compagno di squadra Marco Parolo. Que ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...