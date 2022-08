Guasto ad un treno nel tunnel della Manica. Passeggeri a piedi | video (Di mercoledì 24 agosto 2022) Brutta disavventura quella capitata a centinaia di Passeggeri di uno dei treni ad alta velocità che viaggiano tra Francia e regno Unito passando all'interno del famoso tunnel della Manica. Il mezzo infatti ha avuto un Guasto e dopo un paio d'ore passate nelle carrozze in attesa di notizie ai Passeggeri è stato chiesto di scendere e proseguire a piedi fino alla prima area di sosta e soccorso. Leggi su panorama (Di mercoledì 24 agosto 2022) Brutta disavventura quella capitata a centinaia didi uno dei treni ad alta velocità che viaggiano tra Francia e regno Unito passando all'interno del famoso. Il mezzo infatti ha avuto une dopo un paio d'ore passate nelle carrozze in attesa di notizie aiè stato chiesto di scendere e proseguire afino alla prima area di sosta e soccorso.

