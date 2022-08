F1, Max Verstappen: “Meglio il duello con Leclerc che quello con Hamilton! Con la Ferrari c’è rispetto, con la Mercedes…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un titolo già in bacheca. Un secondo molto vicino. A nemmeno 25 anni (li compirà il 30 settembre) Max Verstappen sta iniziando a definire questa epoca della Formula Uno come una sua “Era”. Dopo il successo di Abu Dhabi di fine 2021, l’olandese ha vissuto un mix di emozioni notevole. Dalla gioia per il primo trionfo, alle clamorose polemiche scatenate dalla Mercedes, prima di dare il via ad un 2022 nel quale sta mettendo in mostra una tranquillità che lo rende pressoché impeccabile. Approfittando degli ultimissimi giorni liberi, dato che venerdì prenderà il via il weekend di Spa, il pilota olandese ha rilasciato una bella intervista a Sky, nella quale ha parlato davvero a 360°. Il nativo di Hasselt inizia la sua chiacchierata parlando della differenza tra le sfide con Lewis Hamilton e quelle con Charles Leclerc: “Preferisco quella attuale, perché ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un titolo già in bacheca. Un secondo molto vicino. A nemmeno 25 anni (li compirà il 30 settembre) Maxsta iniziando a definire questa epoca della Formula Uno come una sua “Era”. Dopo il successo di Abu Dhabi di fine 2021, l’olandese ha vissuto un mix di emozioni notevole. Dalla gioia per il primo trionfo, alle clamorose polemiche scatenate dalla Mercedes, prima di dare il via ad un 2022 nel quale sta mettendo in mostra una tranquillità che lo rende pressoché impeccabile. Approfittando degli ultimissimi giorni liberi, dato che venerdì prenderà il via il weekend di Spa, il pilota olandese ha rilasciato una bella intervista a Sky, nella quale ha parlato davvero a 360°. Il nativo di Hasselt inizia la sua chiacchierata parlando della differenza tra le sfide con Lewis Hamilton e quelle con Charles: “Preferisco quella attuale, perché ...

