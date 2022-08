F1, Lewis Hamilton sul futuro: “Voglio tornare a vincere, ho ancora tanta benzina nel serbatoio” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lewis Hamilton è stato intervistato da F1.com, a cui il pilota britannico della Mercedes ha parlato del proprio futuro e della stagione in corso. Se il team principal Toto Wolff assicura che Lewis arriverà a 400 GP disputati (301 GP all’attivo adesso, ndr), il diretto interessato vuole frenare gli entusiasmi: “Sono grato per quanto fatto finora, arrivare a 400 GP è un traguardo importante e non sarà facile ma sicuramente sono ancora molto carico e ho benzina nel mio serbatoio. Voglio tornare a vincere – assicura Hamilton – Mi diverto ancora ogni giorno e sono orgoglioso di quello che faccio con questo gruppo fantastico. Prima o poi parleremo del futuro, ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022)è stato intervistato da F1.com, a cui il pilota britannico della Mercedes ha parlato del proprioe della stagione in corso. Se il team principal Toto Wolff assicura chearriverà a 400 GP disputati (301 GP all’attivo adesso, ndr), il diretto interessato vuole frenare gli entusiasmi: “Sono grato per quanto fatto finora, arrivare a 400 GP è un traguardo importante e non sarà facile ma sicuramente sonomolto carico e honel mio– assicura– Mi divertoogni giorno e sono orgoglioso di quello che faccio con questo gruppo fantastico. Prima o poi parleremo del, ma ...

