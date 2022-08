Chi è Francesca Fanuele, l'elegante conduttrice del Tg La7 al posto di Mentana (Di mercoledì 24 agosto 2022) Francesca Fanuele tira su gli ascolti del Tg La7, chi è la conduttrice al posto di Enrico Mentana Francesca Fanuele tiene bene le redini in vece del direttore Mentana . La giornalista, alla conduzione del Tg La7 , sta ottenendo buoni ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 agosto 2022)tira su gli ascolti del Tg La7, chi è laaldi Enricotiene bene le redini in vece del direttore. La giornalista, alla conduzione del Tg La7 , sta ottenendo buoni ...

sono_francesca : @BentivogliMarco c’è anche chi lo ha sostenuto e che però, per mesi e per convenienza, ha evitato anche solo di nom… - sono_francesca : RT @BentivogliMarco: Possibile che chi ha fatto cadere il governo #Draghi lo neghi con tranquillità e chi lo ha sostenuto fino alla fine n… - sono_francesca : RT @esposito18669: Oggi tutti orgogliosi del discorso di #Draghi al #Meeting22 allora è bene ricordare, soprattutto nel csx, che chi ha inn… - sono_francesca : Se poi qualcuno mi spiega perché di questi tempi chi fa “servizi condominiali” (leggi pulizie) usa per un’ora il ru… - Affaritaliani : Chi è Francesca Fanuele, l'elegante conduttrice del Tg La7 al posto di Mentana -