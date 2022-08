Champions League 2022/2023, sorteggio Inter ai gironi: le possibili avversarie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Definito il quadro delle possibili avversarie dell’Inter alla prossima fase a gironi di Champions League 2022/2023. La società nerazzurra ora conosce anche le ultime sei squadre che si sono qualificate dai playoff. La prima fascia comprende la campionessa in carica (Real Madrid), la vincitrice dell’Europa League (Eintracht) e la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22 (Ajax). L’Inter è in terza fascia e rischia un girone di ferro. Occhio al pericolo Marsiglia in quarta fascia, mentre in seconda le più ‘abbordabili’ sono Siviglia e Lipsia. Ovviamente, le squadre della stessa federazione non possono affrontarsi nei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Definito il quadro delledell’alla prossima fase adi. La società nerazzurra ora conosce anche le ultime sei squadre che si sono qualificate dai playoff. La prima fascia comprende la campionessa in carica (Real Madrid), la vincitrice dell’Europa(Eintracht) e la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22 (Ajax). L’è in terza fascia e rischia un girone di ferro. Occhio al pericolo Marsiglia in quarta fascia, mentre in seconda le più ‘abbordabili’ sono Siviglia e Lipsia. Ovviamente, le squadre della stessa federazione non possono affrontarsi nei ...

GoalItalia : Il Viktoria Plzen torna in Champions League dopo 4 stagioni: l'ultima volta superò la Roma ???? Battuto il Qarabag:… - ASRomaFemminile : ???? La nostra formazione per l’esordio in Champions League ?? #GlasgowRoma #UWCL - ASRomaFemminile : Bartoli: “Ho fatto una promessa a un mio amico che sta lottando per la sua vita in questo momento. Gli ho promesso… - tuttoatalanta : Champions League, oggi si completa il quadro delle qualificate: note le prime tre fasce - NapoliNetwork : C'è un nuovo Topic! Champions League 2022/23 -