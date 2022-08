Celta ufficializza il trasferimento di Santi Mina alla squadra saudita Al Shabab

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 23/08/2022 alle 23:43 est Il calciatore non giocava una partita ufficiale con ilsua condanna a maggio per un reato di abusi sessuali Da allora era stato lontano d. Ilde Vigo ha annunciato martedì, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web, di aver raggiunto un accordo con Alper ildell’attaccantefino al 30 giugno 2023. Il calciatore non aveva giocato una partita ufficiale con ilpoiché all’inizio dello scorso maggio era ...