Bologna, violenza sessuale su una turista 22enne in zona universitaria: arrestato un giovane (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ancora una violenza sessuale in Emilia-Romagna. A Bologna, un giovane è stato arrestato con l'accusa di abuso sessuale ai danni di una turista finlandese di 22 anni. I fatti risalgono a sabato notte, 20 agosto, e sono avvenuti nei pressi della zona universitaria. I fatti sono avvenuti a distanza di pochi giorni dal discusso episodio di Piacenza dove una 55enne ucraina è stata violentata per strada da un giovane della Guinea. La polizia è intervenuta in seguito alle segnalazioni ricevute da parte di diversi cittadini, che riferivano di una ragazza in difficoltà in via Indipendenza, nel centro della città. Attorno a lei, infatti, si erano radunati un gruppo di uomini da cui, secondo quanto è stato riportato, ha subito ...

