Blitz sul litorale toscano contro i «furbetti del posticino». Perché chi lascia l’ombrellone per tenere un posto rischia una multa fino a 3 mila euro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non è di certo una novità, nelle spiagge libere di tutta Italia, incappare nel furbetto di turno che arriva di buona mattina (o addirittura la sera prima) a piazzare ombrellone, asciugamano, sdraio o qualsiasi altro oggetto che possa assicurargli, nelle ore successive, il miglior posto al Sole. C’è chi, addirittura, si premura di conficcarli bene nella sabbia o li lega insieme con i lucchetti. Ma sul litorale toscano, dove li chiamano «i furbetti del posticino», questa pratica sembra essere finita. Da giorni la guardia costiera e la polizia locale stanno battendo le spiagge di tutta la costa, sequestrando decine di attrezzature «abusive» e facendo fioccare multe salate. Perché la pratica, non è solo discutibile dal punto di vista etico, ma è illegale: lasciare questa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non è di certo una novità, nelle spiagge libere di tutta Italia, incappare nel furbetto di turno che arriva di buona mattina (o addirittura la sera prima) a piazzare ombrellone, asciugamano, sdraio o qualsiasi altro oggetto che possa assicurargli, nelle ore successive, il miglioral Sole. C’è chi, addirittura, si premura di conficcarli bene nella sabbia o li lega insieme con i lucchetti. Ma sul, dove li chiamano «idel», questa pratica sembra essere finita. Da giorni la guardia costiera e la polizia locale stanno battendo le spiagge di tutta la costa, sequestrando decine di attrezzature «abusive» e facendo fioccare multe salate.la pratica, non è solo discutibile dal punto di vista etico, ma è illegale:re questa ...

rtl1025 : ??? 'Non ho ricevuto alcun avvertimento in anticipo' sul blitz dell'#Fbi a Mar-a-Lago, a casa di #DonaldTrump'. Lo afferma #JoeBiden - U018688 : 'Dalla Versilia all’Elba sono diversi i blitz di guardia costiera e polizia locale contro i bagnanti che di primo m… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA CORRIERE - Mani sul Napoli, l'ora di Navas. Blitz in Francia #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Mani sul Napoli, l'ora di Navas: blitz in Francia', Tuttosport: 'Pensieri poco Allegri', Il Mattino: '… - Salvato95551627 : RT @juve_magazine: RASSEGNA - CdS: 'Mani sul Napoli, l'ora di Navas: blitz in Francia', Tuttosport: 'Juventus, pensieri poco Allegri', Il M… -