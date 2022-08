Ballando con le Stelle, svelato tutto il cast: c’è anche il compagno di Selvaggia Lucarelli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il prossimo 8 ottobre tornerà Ballando con le Stelle con una nuova edizione ed anche quest’anno Milly Carlucci è riuscita a fare un cast che sulla carta sembrerebbe essere una bomba. A svelarlo in anteprima è stato Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano. Ci saranno i cantanti nazional popolari Iva Zanicchi e Nino D’Angelo, ma anche l’attore Gabriel Garko come l’evergreen Paola Barale. Non mancheranno le polemiche con Enrico Montesano, storico volto del cinema apertamente NoGreenPass e con il nuotatore Alex Di Giorgio, che danzerà con un altro ballerino anche lui dichiaratamente omosessuale. Al suo debutto in un programma del genere anche Giampiero Mughini, così come la giornalista Luisella Costamagna. Ballando con le ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il prossimo 8 ottobre torneràcon lecon una nuova edizione edquest’anno Milly Carlucci è riuscita a fare unche sulla carta sembrerebbe essere una bomba. A svelarlo in anteprima è stato Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano. Ci saranno i cantanti nazional popolari Iva Zanicchi e Nino D’Angelo, mal’attore Gabriel Garko come l’evergreen Paola Barale. Non mranno le polemiche con Enrico Montesano, storico volto del cinema apertamente NoGreenPass e con il nuotatore Alex Di Giorgio, che danzerà con un altro ballerinolui dichiaratamente omosessuale. Al suo debutto in un programma del genereGiampiero Mughini, così come la giornalista Luisella Costamagna.con le ...

GiusCandela : ECCO I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE: Iva Zanicchi Nino D’Angelo Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Mar… - Aiphos2 : RT @FQMagazineit: Ballando con le Stelle, i concorrenti in gara (anteprima FQMagazine): dalla Barale a Biagiarelli (chef e fidanzato di Sel… - BITCHYFit : Ballando con le Stelle, svelato tutto il cast: c’è anche il compagno di Selvaggia Lucarelli - Lexis_1985 : @nonsonoio64 Anche ma non possono fare tutto (purtroppo) Delia a Ballando con le stelle sarebbe una bomba per esempio - con_costanza : Lorenzo Biagiarelli il fidanzato di Selvaggia Lucarelli giudice di Ballando con le stelle? -