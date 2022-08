Ballando con le Stelle: svelati i nomi dei concorrenti della nuova edizione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ballando con le Stelle: svelati tutti (o quasi) i nomi dei concorrenti che scenderanno in pista dal prossimo 8 ottobre 2022 Ballando con le Stelle: ecco le “Stelle” dello spettacolo italiano che scenderanno in pista per la prossima edizione del noto show condotto da Milly Carlucci. Il prossimo 8 ottobre, infatti, ripartirà la gara a colpi di rumba, tango, valzer e tanto altro. Se fino a poche settimane fa i nomi dei concorrenti erano solo rumors, grazie a FqMagazine il cast completo è stato finalmente svelato. La prima a essere confermata è la cantante Iva Zanicchi che si sfiderà con i giornalisti Alberto Dandolo, Luisella Costamagna, reduce da due anni di Agorà, e Giampiero Mughini. Confermato ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 agosto 2022)con letutti (o quasi) ideiche scenderanno in pista dal prossimo 8 ottobre 2022con le: ecco le “” dello spettacolo italiano che scenderanno in pista per la prossimadel noto show condotto da Milly Carlucci. Il prossimo 8 ottobre, infatti, ripartirà la gara a colpi di rumba, tango, valzer e tanto altro. Se fino a poche settimane fa ideierano solo rumors, grazie a FqMagazine il cast completo è stato finalmente svelato. La prima a essere confermata è la cantante Iva Zanicchi che si sfiderà con i giornalisti Alberto Dandolo, Luisella Costamagna, reduce da due anni di Agorà, e Giampiero Mughini. Confermato ...

GiusCandela : ECCO I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE: Iva Zanicchi Nino D’Angelo Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Mar… - CheDonnait : Novità bomba per #ballandoconlestelle - rep_roma : Il no-vax Enrico Montesano nel cast di Ballando con le stelle [aggiornamento delle 12:18] - DaniaFalzolgher : Trasformismo....... #invececoncita Sono giorni, questi, in cui quando compare un nome noto nel titolo di un lancio… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ci sono 3 ex Pechino Express nel cast di Ballando -