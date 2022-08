Auto in fiamme lungo la A4 | famiglia riesce a mettersi in salvo

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dalmine. Attimi di panico mercoledì mattina per unache viaggiavala A4. I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti intorno alle 12:57 per un incendio di una vettura instrada tra Capriate e Dalmine, quasi al casello di Dalmine. La macchina ha iniziato a prendere fuoco mentre si muoveva. Il guidatore, a bordo con la sua, ha accostato e ha chiamato i soccorsi. Non si registrano feriti. I pompieri, spente le, hanno messo in sicurezza l’area compromessa.

