Authentico | arriva dal Cilento il primo yogurt in Italia certificato in blockchain

(Di mercoledì 24 agosto 2022) E’ made inil. L’innovativo progetto, realizzato in collaborazione con, startup specializzata nella tutela e promozione del Made in Italy, consentirà ai consumatori di controllare tutti i passaggi della filiera. Il funzionamento del sistema di tracciabilità è semplice e intuitivo: attraverso la scansione del QR-code presente su ogni vasetto si possono ottenere tutte le informazioni sui diversi step del processo produttivo, dall’allevamento delle Bufale al confezionamento. La certificazione, che risponde ad una richiesta crescente di trasparenza, è un modo per raccontare l’innovativo processo produttivo della filiera chiusa che caratterizza tutti i prodotti dell’azienda agricola San Salvatore e per differenziarsi sul mercato, offrendo ai consumatori il valore ...

