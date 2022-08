Atp Winston-Salem 2022: Sonego vola agli ottavi, out Fognini (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lorenzo Sonego batte in due set Alejandro Tabilo e accede agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Winston-Salem 2022. Dopo un primo set equilibrato che si infiamma solo nel finale, con l’azzurro che prima subisce il break nel nono gioco e poi realizza l’immediato contro break, prima di strappare ulteriormente il servizio al cileno nel dodicesimo game, il secondo è totalmente a favore del torinese, che si porta subito sul 5-0, chiudendo la pratica nel settimo game dopo aver annullato tre palle break: 7-5 6-1 il risultato finale dopo nemmeno un’ora e mezza. agli ottavi, Sonego troverà la testa di serie numero 4 Cressy. IL TABELLONE COMPLETO Esce di scena, invece, Fabio Fognini, che perde in tre set contro Jack Draper: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lorenzobatte in due set Alejandro Tabilo e accededi finale dell’Atp 250 di. Dopo un primo set equilibrato che si infiamma solo nel finale, con l’azzurro che prima subisce il break nel nono gioco e poi realizza l’immediato contro break, prima di strappare ulteriormente il servizio al cileno nel dodicesimo game, il secondo è totalmente a favore del torinese, che si porta subito sul 5-0, chiudendo la pratica nel settimo game dopo aver annullato tre palle break: 7-5 6-1 il risultato finale dopo nemmeno un’ora e mezza.troverà la testa di serie numero 4 Cressy. IL TABELLONE COMPLETO Esce di scena, invece, Fabio, che perde in tre set contro Jack Draper: ...

