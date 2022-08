Us Open | ultimo slam da urlo | in cinque possono diventare numero 1

AttilioPerna : Dopo 77a dall'ultimo #Furher Vediamo in azione nuovi piccoli e grandi #Hitler: #Putin #Orban Ungheria,Orbán licen… - GalloMarcegallo : @Open_gol Che all ultimo minuto cambia auto - TennisWorldit : 'È stato difficile': le prime parole di Alexander Zverev dopo il ritiro dagli Us Open: Il numero due del mondo è st… - DarioPuppo : TennisMania torna dopo la pausa estiva. Il destino di Djokovic, le prospettive degli italiani allo Us Open e le ind… - Ultimo_Samurai_ : Ma può #Open di #Mentana scrivere titoli ignoranti? #Meloni parla con #Letta in modo civile.. e che deve fare? Che… -

Cinque nomi per un trono. Quello di numero uno del mondo della classifica Atp. E se lo giocheranno tutti a partire da lunedì, quando scatterà lo Usslam di questo 2022. Un anno abbastanza folle per il tennis (e non solo), dunque i fuochi d'artificio finali per decidere chi dopo New York occuperà il posto attualmente nelle mani di ...Novak Djokovic Gli organizzatori degli UShanno pubblicato l'entry list ufficiale del torneo e Novak Djokovic risulta ancora iscritto all'Slam del 2022. Il campione serbo ha ribadito il suo no al vaccino dopo aver conquistato per ...Eliminati il romano e il pugliese al debutto, esordio vincente invece per il perugino allo Slam di New York NEW YORK (USA) - È vincente il debutto di Francesco Passaro alla 142esima edizione degli Us ...Il quattro volte campione dello slam McEnroe nonché attuale opinionista si schiera contro la scelta di escludere Djokovic dal torneo.