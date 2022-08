Torino, idea Zurkowski e Benassi per la mediana: le ultime (Di martedì 23 agosto 2022) Il Torino è alla ricerca di qualche rinforzo a centrocampo, le ultime idee in casa granata sono quella di Zurkowski e Benassi della Fiorentina Il Torino è alla ricerca di qualche rinforzo a centrocampo, le ultime idee in casa granata sono quella di Zurkowski e Benassi della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata vorrebbero rinforzarsi per la linea mediana. La Fiorentina al momento attende la Conference prima di fare movimenti in entrata o in uscita. Sul polacco poi ci sarebbe ancora in ballo uno scambio con l’Empoli per Bajrami. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Ilè alla ricerca di qualche rinforzo a centrocampo, leidee in casa granata sono quella didella Fiorentina Ilè alla ricerca di qualche rinforzo a centrocampo, leidee in casa granata sono quella didella Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata vorrebbero rinforzarsi per la linea. La Fiorentina al momento attende la Conference prima di fare movimenti in entrata o in uscita. Sul polacco poi ci sarebbe ancora in ballo uno scambio con l’Empoli per Bajrami. L'articolo proviene da Calcio News 24.

