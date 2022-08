Rosa, significato e origine del nome (Di martedì 23 agosto 2022) Il nome deriva dal latino Rosa, che si riferisce al fiore della Rosa; etimologicamente si confronta con il termine in greco antico ?????, rhódon (da cui anche Rhoda), riconducibile ad una radice *wr?dho, “spina”, a sua volta confrontabile con la radice iranica *wr?dha, in origine riferito alla Rosa canina. Spesso il nome Rosa si ritrova in molti nomi composti nella nostra lingua, come Rosalinda, Rosmunda, Rosalia; in realtà tutti e tre hanno una propria origine indipendente. La tradizione di attribuire alle persone nomi di fiori (quali Margherita, Iris, Viola, Dalia, Camelia, Gardenia, PrimaRosa, Edelweiss, Giacinto), antichissima e molto diffusa, si lega al simbolismo ad essi attribuito. In questo ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 23 agosto 2022) Ilderiva dal latino, che si riferisce al fiore della; etimologicamente si confronta con il termine in greco antico ?????, rhódon (da cui anche Rhoda), riconducibile ad una radice *wr?dho, “spina”, a sua volta confrontabile con la radice iranica *wr?dha, inriferito allacanina. Spesso ilsi ritrova in molti nomi composti nella nostra lingua, comelinda, Rosmunda,lia; in realtà tutti e tre hanno una propriaindipendente. La tradizione di attribuire alle persone nomi di fiori (quali Margherita, Iris, Viola, Dalia, Camelia, Gardenia, Prima, Edelweiss, Giacinto), antichissima e molto diffusa, si lega al simbolismo ad essi attribuito. In questo ...

