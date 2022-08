Roma | ancora non si chiude per Kluivert al Fulham

(Di martedì 23 agosto 2022) Trac’èdistanza per il passaggio ai cottagers di Justin: slitta la chiusura Trac’èuna certa distanza per il passaggio in Premier League di Justin, ma si continua a trattare. Secondo quanto ripotato da Gianluca Di Marzio, l’offerta degli inglesi, 3 milioni di parte fissa più bonus è considerata troppo bassa dai giallorossi. Filtra però ottimismo sulla chiusura, con l’entourage del calciatore che oggi è a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tra Fulham e Roma c'è una certa distanza per il passaggio in Premier League di Justin Kluivert, ma si continua a trattare. Secondo quanto ripotato da Gianluca Di Marzio, l'offerta degli inglesi, 3 milioni di parte fissa più bonus è considerata troppo bassa dai giallorossi. Filtra però ottimismo sulla chiusura, con l'entourage del calciatore che oggi è a Londra.