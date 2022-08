Ritorno a scuola | studente positivo al Covid potrà richiedere la DAD ma i Collegi docenti dovranno dare dei paletti con le delibere Norma ed esigenze contrattuali

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 23 agosto 2022) Con la nota 1998 del 19 agosto il Ministero dell'Istruzione riepiloga le regole antivalide fino al 31 agosto e fornisce indicazioni per l'avvio del prossimo anno scolastico. In via ordinaria decadono gli obblighi per studenti e personale scolastico: via le mascherine, via il distanziamento, stop obbligo vaccinale. Un punto resta al momento poco chiaro: la gestione degli studenti positivi e in isolamento. L'articolo .