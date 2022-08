Manchester United, Tan Hag vuole un altro portiere (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano conferme anche dall'Inghilterra sull'interesse del Manchester United per il 32enne Kevin Trapp, portiere dell'Eintracht... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano conferme anche dall'Inghilterra sull'interesse delper il 32enne Kevin Trapp,dell'Eintracht...

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - jeanroquentin : RT @ilfoglio_it: Il mancato passaggio di Rabiot al Manchester United è stato criticato dai tifosi della Juventus che si volevano liberare d… - sportli26181512 : Manchester United, Tan Hag vuole un altro portiere: Arrivano conferme anche dall'Inghilterra sull'interesse del Man… -