LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, De Marchi in fuga con 1’10” sul gruppo (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.32 Si è messo in testa ora la Jumbo-Visma nella sua interezza. L’andatura dei gialloneri non è forsennata come quella fatta dalle altre squadre. 16.30 Scende a 20” il vantaggio dei tre battistrada. Il gruppo è ormai vicinissimo. 16.27 Mancano 10 km al traguardo intermedio di Lagràn. 16.25 Alessandro De Marchi è decisamente quello più generoso tra i battistrada. La BORA e la QuickStep continuano ad accelerare da dietro. 16.23 Scende nuovamente sotto al minuto il distacco del gruppo Maglia Rossa. 16.21 Ripresi dal gruppo Bou e Drizners. Rimangono in testa solo De Marchi, Lutsenko e Shaw. 16.19 Il gruppo ha appena ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.32 Si è messo in testa ora la Jumbo-Visma nella sua interezza. L’andatura dei gialloneri non è forsennata come quella fatta dalle altre squadre. 16.30 Scende a 20” il vantaggio dei tre battistrada. Ilè ormai vicinissimo. 16.27 Mancano 10 km alintermedio di Lagràn. 16.25 Alessandro Deè decisamente quello più generoso tra i battistrada. La BORA e la QuickStep continuano ad accelerare da dietro. 16.23 Scende nuovamente sotto al minuto il distacco delMaglia Rossa. 16.21 Ripresi dalBou e Drizners. Rimangono in testa solo De, Lutsenko e Shaw. 16.19 Ilha appena ...

