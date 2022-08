La pancia della mamma non smette di crescere – non le crede nessuno quando rivela che è un solo bambino (Di martedì 23 agosto 2022) Le donne portano in grembo i loro bambini per 9 mesi. Si tratta di un periodo di tempo lungo in cui madre e figlio hanno la possibilità di creare un legame speciale che li legherà per tutta la vita. Ma finché il bambino non nasce, al corpo della donna succedono tantissime cose. Ogni persona vive la gravidanza in modo diverso. Alcune donne stanno peggio rispetto ad altre e ad alcune la pancia cresce molto di più che alle altre. È ciò che è successo a Eliana Rodriguez quando aspettava il suo bambino. quando ha parlato sui social della sua gravidanza, non c’è voluto molto prima che piovessero le accuse. Dopo che tante persone hanno visto le foto della sua pancia, Eliana è stata accusata di mentire. È un vero miracolo che ... Leggi su it.newsner (Di martedì 23 agosto 2022) Le donne portano in grembo i loro bambini per 9 mesi. Si tratta di un periodo di tempo lungo in cui madre e figlio hanno la possibilità di creare un legame speciale che li legherà per tutta la vita. Ma finché ilnon nasce, al corpodonna succedono tantissime cose. Ogni persona vive la gravidanza in modo diverso. Alcune donne stanno peggio rispetto ad altre e ad alcune lacresce molto di più che alle altre. È ciò che è successo a Eliana Rodriguezaspettava il suoha parlato sui socialsua gravidanza, non c’è voluto molto prima che piovessero le accuse. Dopo che tante persone hanno visto le fotosua, Eliana è stata accusata di mentire. È un vero miracolo che ...

