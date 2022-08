Irma muore | il marito Elvio non regge al dolore e si spegne dopo poche ore Assieme per 67 anni

(Di martedì 23 agosto 2022) Lei, l'amore di una vita, la donna che aveva sempre amato, se ne era andata di domenica mattina. A 94. Il cuore di, 95, non ha retto. Troppo il, troppa la paura di continuare a camminare...

...è testimoniato dagli scatti che campeggiano ancora sul profilo social della casa di Riposo Sant'Antonio Abate e che raccontano di quella festa celebrata per i 67 anni di matrimonio di Elvio e. I ...Lei, l'amore di una vita, la donna che aveva sempre amato, se ne era andata di domenica mattina. A 94 anni. Il cuore di Elvio, 95 anni, non ha retto. Troppo il ...Muoiono a poche ore l'uno dall'altra. Elvio Meneghetti e la moglie Irma Rizzotto non hanno saputo resistere e rimanere lontani dopo una vita trascorsa insieme. Quando Irma, ...