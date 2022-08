"Io vinco e lui...". Sgarbi, la profezia sul voto: chi diventerà senatore a vita (Di martedì 23 agosto 2022) Sfida tra Pier Ferdinando Casini e Vittorio Sgarbi nel seggio uninominale di Bologna. Il critico d'arte va subito all'attacco dell'ex presidente della Camera, ma con affetto: "Casini, un mio vecchio amico, viene da un mondo che ora è lo stesso che propone me al suo posto. Lui, infatti, è stato nominato presidente della Camera da Berlusconi quando c'era Fini e c'era anche Meloni", dice al Corriere della Sera. Secondo Sgarbi però più che con i dem di Enrico Letta, "Casini sarebbe stato bene come candidato di Calenda, lui è un centrista, ha fondato l'Udc. Invece con il Pd non ci si trova". Sgarbi vuole vincere e per raggiungere il suo obiettivo chiederà "a Sergio Mattarella di nominare Casini senatore a vita, perché non è giusto tenerlo fuori dal Senato. Ma la nomina a vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Sfida tra Pier Ferdinando Casini e Vittorionel seggio uninominale di Bologna. Il critico d'arte va subito all'attacco dell'ex presidente della Camera, ma con affetto: "Casini, un mio vecchio amico, viene da un mondo che ora è lo stesso che propone me al suo posto. Lui, infatti, è stato nominato presidente della Camera da Berlusconi quando c'era Fini e c'era anche Meloni", dice al Corriere della Sera. Secondoperò più che con i dem di Enrico Letta, "Casini sarebbe stato bene come candidato di Calenda, lui è un centrista, ha fondato l'Udc. Invece con il Pd non ci si trova".vuole vincere e per raggiungere il suo obiettivo chiederà "a Sergio Mattarella di nominare Casini, perché non è giusto tenerlo fuori dal Senato. Ma la nomina a...

