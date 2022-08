Imma Tataranni: la notizia che nessuno voleva sentire (Di martedì 23 agosto 2022) Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: scopriamo insieme quando va in onda la fiction di Rai 1, con Vanessa Scalera. Settembre ormai è alle porte e porta con sé anche le nuove stagioni delle fiction che tutti noi stiamo aspettando, come quella di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Purtroppo, però, ci saranno molti rinvii a causa delle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre. Imma Tataranni: slitta ancora la sua messa in onda (Fonti Web)Infatti, la prima puntata della fiction di Rai 1 era prevista per il 22 settembre, ma si è voluto dare spazio a Bruno Vespa che invece avrà come ospiti – nel suo programma – i due leader politici Giorgia Meloni e Enrico Letta, per la loro campagna elettorale. Non sappiamo ancora quando la fiction possa andare in onda, ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 agosto 2022)– Sostituto Procuratore: scopriamo insieme quando va in onda la fiction di Rai 1, con Vanessa Scalera. Settembre ormai è alle porte e porta con sé anche le nuove stagioni delle fiction che tutti noi stiamo aspettando, come quella di– Sostituto Procuratore. Purtroppo, però, ci saranno molti rinvii a causa delle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre.: slitta ancora la sua messa in onda (Fonti Web)Infatti, la prima puntata della fiction di Rai 1 era prevista per il 22 settembre, ma si è voluto dare spazio a Bruno Vespa che invece avrà come ospiti – nel suo programma – i due leader politici Giorgia Meloni e Enrico Letta, per la loro campagna elettorale. Non sappiamo ancora quando la fiction possa andare in onda, ...

shesthecavalry : non la r4i che usa Murder on the dancefloor per il promo di Imma tataranni parte 2 ho URLATO - annakiara119 : RT @goldensIumbers_: promo di imma tataranni con murder on the dancefloor in sottofondo - goldensIumbers_ : promo di imma tataranni con murder on the dancefloor in sottofondo - KateSteele89 : RT @Cinguetterai: Imma Tataranni è pronta per riportare l’ordine a Matera. A modo suo. I nuovi episodi di #ImmaTataranni2, prossimamente s… - usuallynope : RT @Cinguetterai: Imma Tataranni è pronta per riportare l’ordine a Matera. A modo suo. I nuovi episodi di #ImmaTataranni2, prossimamente s… -