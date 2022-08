Ilary Blasi torna a godersi le vacanze con la figlia Isabel: ecco dove si trovano (Di martedì 23 agosto 2022) Ilary Blasi torna a godersi le vacanze in famiglia. Dopo Africa, Sabaudia, Dolomiti e Marche ora la conduttrice televisiva ha deciso di concedersi un’avventura in barca con la figlia Isabel. La meta scelta per questa navigazione pare essere la Croazia. E insieme a loro (immancabile come sempre) anche Silvia, la sorella di Ilary. La conduttrice ha deciso di documentare le giornate al mare attraverso storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Blasi, infatti, da quel comunicato stampa che annunciava la rottura tra lei e l’ex marito Francesco Totti, ha voluto condividere sui social i suoi momenti belli. Isabel (6 anni) è pronta a godersi un po’ di tempo con la mamma in vista dell’inizio delle scuole. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022)lein famiglia. Dopo Africa, Sabaudia, Dolomiti e Marche ora la conduttrice televisiva ha deciso di concedersi un’avventura in barca con la. La meta scelta per questa navigazione pare essere la Croazia. E insieme a loro (immancabile come sempre) anche Silvia, la sorella di. La conduttrice ha deciso di documentare le giornate al mare attraverso storie pubblicate sul suo profilo Instagram., infatti, da quel comunicato stampa che annunciava la rottura tra lei e l’ex marito Francesco Totti, ha voluto condividere sui social i suoi momenti belli.(6 anni) è pronta aun po’ di tempo con la mamma in vista dell’inizio delle scuole. La ...

