I dipendenti che non vogliono tornare in ufficio: "In smart working più felici e produttivi" (Di martedì 23 agosto 2022) Sembra avere i contorni di un "dramma" il ritorno in presenza per alcuni lavoratori che, magari a causa della pandemia, hanno scoperto di preferire il lavoro in smart working. È il caso di un gruppo di dipendenti della Apple, che ha... Leggi su europa.today (Di martedì 23 agosto 2022) Sembra avere i contorni di un "dramma" il ritorno in presenza per alcuni lavoratori che, magari a causa della pandemia, hanno scoperto di preferire il lavoro in. È il caso di un gruppo didella Apple, che ha...

PagellaPolitica : Secondo Salvini, estendere la flat tax a dipendenti, pensionati e famiglie avrebbe un costo «sostanzialmente identi… - fattoquotidiano : Foggia, violenze sugli anziani in Rsa: licenziati 13 dipendenti. “Rimossi anche i lavoratori che hanno visto, ma no… - CarloCalenda : Mai detto questo. Ho citato una frase di Emma relativa ai dipendenti di sinistra relativa al PCI ieri e PD oggi. So… - Bu39159456 : @GramsciAG @RoncoliLaura @tota__976 @di_reddito infatti si potrebbe applicare il sistema retributivo per le pension… - etventadv : RT @mrk4m1: Ma pensa che bellezza vivere in un paese dove i dipendenti che lavorano da remoto devono essere sottoposti a schedatura e sorve… -